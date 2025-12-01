Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, вероятно, вернулся вместе с женой в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Залужный вернулся в Украину

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил совместный снимок с женой, подписав его двумя словами: Дома лучше всего.

Также он прикрепил эмодзи голубого и желтого сердечек.

За несколько часов пост собрал более 17 тыс. лайков и сотни репостов.

Пользователи в социальных сетях эмоционально отреагировали на селфи Залужного с женой:

Очень правильное и хорошее решение. Действенное подкрепление;

И нам с Вами спокойнее! Хорошего вечера;

Лучший генерал в лучшей стране;

Согласен с Вами, господин генерал, на все 100%.

Согласно социологическим опросам за август, Валерий Залужный оставался политиком с самым высоким уровнем доверия среди украинцев.

Доверие ему выразили 74%, президент Владимир Зеленский получил 68% доверия, а руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов – 59%.

