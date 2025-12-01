Дома лучше всего: Залужный заинтриговал совместным фото с женой
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, вероятно, вернулся вместе с женой в Украину.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Залужный вернулся в Украину
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил совместный снимок с женой, подписав его двумя словами: Дома лучше всего.
Также он прикрепил эмодзи голубого и желтого сердечек.
За несколько часов пост собрал более 17 тыс. лайков и сотни репостов.
Пользователи в социальных сетях эмоционально отреагировали на селфи Залужного с женой:
- Очень правильное и хорошее решение. Действенное подкрепление;
- И нам с Вами спокойнее! Хорошего вечера;
- Лучший генерал в лучшей стране;
- Согласен с Вами, господин генерал, на все 100%.
Согласно социологическим опросам за август, Валерий Залужный оставался политиком с самым высоким уровнем доверия среди украинцев.
Доверие ему выразили 74%, президент Владимир Зеленский получил 68% доверия, а руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов – 59%.