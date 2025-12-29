Посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний продовжує працювати на своїй посаді.

Про це заявила медіарадниця Валерія Залужного Оксана Тороп.

Залужний залишається на посаді посла

Раніше видання NV із посиланням на джерела написало, що колишній головнокомандувач Валерій Залужний на початку січня 2026 року готується залишити дипломатичну посаду.

Зараз дивляться

Зазначалося, що Залужний під час перебування у Києві говорив президенту Зеленському про бажання піти у відставку з посади посла.

— Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем’єра — до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив, — зазначали джерела.

У відповідь на це Оксана Тороп наголосила, що Валерій Залужний продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Британії

— Як завжди, неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії, — сказала медіарадниця.

Що відомо про Валерія Залужного

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.