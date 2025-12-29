Создание демилитаризованной зоны на линии разграничения в Украине в проекте мирного соглашения о прекращении войны не обсуждается. Однако продолжаются дискуссии о создании свободной экономической зоны в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Свободная экономическая зона в Донецкой области

Так, на вопрос журналистов, в случае создания, кто будет патрулировать демилитаризованную зону в Донецкой области, президент Украины сказал:

— В вашем вопросе есть ответ: если будет установлено (демилитаризованная зона, — Ред.). Пока об этом не идет речи. Пока мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос обсуждать.

У Зеленского также спросили, требовали ли от украинской стороны во время переговоров во Флориде, чтобы Вооруженные силы ушли из Донбасса и на каких условиях, и была ли детализирована концепция свободной экономической зоны.

Президент Украины ответил, что деталей концепции свободной экономической зоны пока нет.

— Мы обязательно будем это обсуждать с обществом, — подчеркнул глава государства.

Что касается выхода Сил обороны из Донбасса, то Россия в своих «розовых мечтах» видит, чтобы украинских вооруженных сил там не было.

— Об этом они мечтают не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины, — добавил Владимир Зеленский.

