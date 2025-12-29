Створення демілітаризованої зони на лінії розмежування в Україні в проєкті мирної угоди щодо припинення війни не обговорюється. Проте тривають дискусії про створення вільної економічної зони на Донеччині.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Вільна економічна зона на Донеччині

Так, на запитання журналістів, у разі створення, хто патрулюватиме демілітаризовану зону на Донеччині, президент України сказав:

— У вашому питанні є відповідь: якщо буде встановлено (демілітаризовану зону, — Ред.). Поки що про це не йдеться. Поки що ми говоримо про вільну економічну зону. Деталей поки що немає, але всі почали це питання обговорювати.

У Зеленського також запитали, чи вимагали від української сторони час переговорів у Флориді, щоб Збройні сили відійшли з Донбасу та на яких умовах, і чи була деталізована концепція вільної економічної зони.

Президент України відповів, що деталей концепції вільної економічної зони поки що немає.

— Ми обов’язково будемо це проговорювати з суспільством, – наголосив очільник держави.

Що стосується виходу Сил оборони з Донбасу, то Росія в своїх “рожевих мріях” бачить, щоб українських збройних сил там не було.

— Про це вони мріють не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідним інтересам України, – додав Володимир Зеленський.

