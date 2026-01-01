Украина стремится возобновить обмены пленными при содействии Турции — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров находится в Турции для участия в переговорах.
- Ключевой темой переговоров является возобновление обмена пленными, который в конце прошлого года фактически застопорился.
- Во время визита в Анкару Умеров провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном.
Президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров находится на переговорах в Турции.
Ключевая тема разговоров – возвращение украинских военнопленных и похищенных РФ гражданских лиц.
Переговоры Умерова об обмене пленными
По словам Зеленского, запланированы встречи Умерова с министром иностранных дел Турции и представителями разведки.
— Мы очень стараемся в новом году возобновить обмены, именно это – ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена, — подчеркнул президент в вечернем обращении.
Он добавил, что в прошлом году обмены происходили активно, но к концу года они затормозили.
— Надо теперь возобновить, — добавил он.
Встречи Умерова в Турции
Сегодня Рустем Умеров во время визита в Анкару встретился с главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.
— Обменялись оценками ситуации в сфере безопасности, обсудили возможные сценарии развития событий и координацию действий с учетом динамики переговорных процессов и региональной обстановки, — написал секретарь СНБО по итогам встречи с Калыном в четверг, 1 января.
Умеров добавил, что они с главой турецкой разведки также “обсудили вопрос освобождения наших военнопленных и возвращения гражданских лиц и детей, незаконно похищенных Россией”.
— Продолжаем системную работу в рамках имеющихся форматов взаимодействия, — добавил секретарь СНБО.