РФ тормозит обмен пленными: Зеленский назвал причину
- Владимир Зеленский сообщил, что Россия тормозит процесс обмена военнопленными, который планировалось провести перед Новым годом.
- По словам президента, россияне замедляют обмен, поскольку стремятся к общим договоренностям, откладывая возвращение пленных.
Российская Федерация тормозит обмен военнопленными, который хотели провести перед Новым годом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.
Зеленский о том, почему не происходят обмены
По словам главы государства, россияне начали тормозить эти процессы, потому что хотят общих договоренностей.
— На мой взгляд, именно это и происходит. Если у нас будет формирование всех этих процессов, то мы вернемся снова к решениям об обмене, — считает Зеленский.
Как отметил президент, у секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова была встреча об обмене.
В частности, стороны согласовали, что будет достаточно большой обмен до Нового года, поэтому необходимо проговаривать списки.
Однако сейчас именно с российской стороны есть торможение по обмену пленными, резюмировал Владимир Зеленский.
15 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о проведении консультаций по возобновлению процесса обменов и освобождению украинских людей из российского плена при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ.