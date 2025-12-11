Российская Федерация тормозит обмен военнопленными, который хотели провести перед Новым годом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.

Зеленский о том, почему не происходят обмены

По словам главы государства, россияне начали тормозить эти процессы, потому что хотят общих договоренностей.

— На мой взгляд, именно это и происходит. Если у нас будет формирование всех этих процессов, то мы вернемся снова к решениям об обмене, — считает Зеленский.

Как отметил президент, у секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова была встреча об обмене.

В частности, стороны согласовали, что будет достаточно большой обмен до Нового года, поэтому необходимо проговаривать списки.

Однако сейчас именно с российской стороны есть торможение по обмену пленными, резюмировал Владимир Зеленский.

15 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о проведении консультаций по возобновлению процесса обменов и освобождению украинских людей из российского плена при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ.

