По итогам прошедших суток на фронте произошло 97 боевых столкновений. Враг нанес по позициям Сил обороны и населенным пунктам один ракетный удар и 30 авиационных ударов с применением 92 управляемых авиабомб. Зафиксировано 4 158 ударов дронами-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

Ситуация в Украине на 2 января 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиабомбу, а также осуществил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отразили три атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Потери врага в войне на 2 января 2026

личного состава – около 1 209 880 (+910) человек,

танков – 11 494 (+6) ед.,

боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед.,

артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед.,

РСЗО – 1 589 (+2) ед.,

средств ПВО – 1 267 (+1) ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед.,

крылатых ракет – 4 137 (+1) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 72 587 (+169) ед.,

специальной техники – 4 035 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: 42 ОМБр/Генштаб ЗСУ