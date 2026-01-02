По итогам прошедших суток на фронте произошло 97 боевых столкновений. Враг нанес по позициям Сил обороны и населенным пунктам один ракетный удар и 30 авиационных ударов с применением 92 управляемых авиабомб. Зафиксировано 4 158 ударов дронами-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

Ситуация в Украине на 2 января 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиабомбу, а также осуществил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отразили три атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Потери врага в войне на 2 января 2026

  • личного состава – около 1 209 880 (+910) человек,
  • танков – 11 494 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед.,
  • РСЗО – 1 589 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1 267 (+1) ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед.,
  • крылатых ракет – 4 137 (+1) ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 587 (+169) ед.,
  • специальной техники – 4 035 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: 42 ОМБр/Генштаб ЗСУ

