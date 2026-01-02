Карта боевых действий на 2 января 2026 года – ситуация на фронте
По итогам прошедших суток на фронте произошло 97 боевых столкновений. Враг нанес по позициям Сил обороны и населенным пунктам один ракетный удар и 30 авиационных ударов с применением 92 управляемых авиабомб. Зафиксировано 4 158 ударов дронами-камикадзе.
Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Ситуация в Украине на 2 января 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиабомбу, а также осуществил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отразили три атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
Потери врага в войне на 2 января 2026
- личного состава – около 1 209 880 (+910) человек,
- танков – 11 494 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед.,
- РСЗО – 1 589 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 267 (+1) ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед.,
- крылатых ракет – 4 137 (+1) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 587 (+169) ед.,
- специальной техники – 4 035 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: 42 ОМБр/Генштаб ЗСУ