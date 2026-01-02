На кінець минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях Сил оборони та населених пунктах одного ракетного удару та 30 авіаційних ударів із застосуванням 92 керованих авіабомб. Зафіксовано 4 158 удари дронами-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026

Ситуація в Україні на 2 січня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіабомбу, також здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили три атаки у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Втрати ворога у війні на 2 січня 2026

особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб,

танків – 11 494 (+6) од,

бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од,

артилерійських систем – 35 720 (+42) од,

РСЗВ – 1 589 (+2) од,

засобів ППО – 1 267 (+1) од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од,

крилатих ракет – 4 137 (+1) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 72 587 (+169) од,

спеціальної техніки – 4 035 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 42 ОМБр/Генштаб ЗСУ