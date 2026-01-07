В случае достижения и реализации мирного соглашения с участием Украины, США, России и европейских партнеров подходы к мобилизации могут быть пересмотрены. По словам президента Украины, речь идет о возможности ее отмены или введения частичного формата вместе с поэтапной демобилизацией.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей остается сохранение боеспособности армии и удержание позиций, поскольку их потеря создает серьезные риски для безопасности государства.

Также глава государства дал понять, что даже после подписания мирного соглашения военное положение не будет отменено сразу, вероятно, оно может действовать еще несколько месяцев.

Возможно ли окончание мобилизации в 2026 году с правовой точки зрения, мы спросили у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой.

Возможна ли полная отмена мобилизации в Украине

Как отмечает эксперт, пока действует правовой режим военного положения, мобилизация будет продолжаться. То есть до его прекращения говорить о завершении мобилизации вообще не приходится.

Даже в случае отмены военного положения, например по политическим причинам, это не будет означать автоматического прекращения мобилизации. Для этого понадобится отдельный правовой акт и соответствующее законодательное регулирование, которое будет определять сам механизм мобилизационных процессов.

Следовательно, не стоит ожидать, что сразу после завершения военного положения будет объявлена демобилизация и все военнослужащие вернутся домой.

— Конечно, всем хочется скорейшего завершения войны и прекращения мобилизации. Однако, учитывая обращения клиентов и сложившуюся практику, условия только ужесточаются. Поэтому сказать, когда будет конец мобилизации, трудно, — подчеркнула эксперт.

Возможна ли отмена мобилизации для контрактников

Адвокат подчеркнула, что если контракт был заключен до введения военного положения и он в связи с введением военного положения автоматически продлился, то после отмены военного положения контрактники смогут уволиться по завершении контракта.

— Те, кто во время военного положения заключили срочные контракты, служат до их завершения или дальше уже будут продолжать служить, если захотят, на общих основаниях, — рассказала адвокат.

В отношении мобилизованных должно быть отдельное решение о демобилизации.