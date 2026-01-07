У разі досягнення та реалізації мирної угоди за участю України, США, Росії та європейських партнерів підходи до мобілізації можуть бути переглянуті. За словами президента України, йдеться про можливість її скасування або запровадження часткового формату разом із поетапною демобілізацією.

Володимир Зеленський наголосив, що ключовим завданням залишається збереження боєздатності армії та утримання позицій, оскільки їхня втрата створює серйозні ризики для безпеки держави.

Також глава держави дав зрозуміти, що навіть після підписання мирної угоди воєнний стан не буде скасований одразу, ймовірно, він може діяти ще кілька місяців.

Зараз дивляться

Чи можливе закінчення мобілізації у 2026 році з правової точки зору, ми розпитали у адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової.

Чи можливе повне скасування мобілізації в Україні

Як зазначає експертка, наразі, поки діє правовий режим воєнного стану, мобілізація триватиме. Тобто до його припинення говорити про завершення мобілізації взагалі не доводиться.

Навіть у разі скасування воєнного стану, наприклад з політичних причин, це не означатиме автоматичного припинення мобілізації. Для цього знадобиться окремий правовий акт та відповідне законодавче врегулювання, яке визначатиме сам механізм мобілізаційних процесів.

Отже, не варто очікувати, що одразу після завершення воєнного стану буде оголошено демобілізацію і всі військовослужбовці повернуться додому.

– Звичайно, всім хочеться якнайшвидшого завершення війни та припинення мобілізації. Проте, зважаючи на звернення клієнтів і на практику, яка наразі складається, умови лише посилюються. Тому сказати, коли буде кінець мобілізації, важко, – наголосила експертка.

Чи можливе скасування мобілізації для контрактників

Адвокатка наголосила, якщо контракт було укладено до воєнного стану і він у зв‘язку з введенням воєнного стану автоматично продовжився, то по скасуванню воєнного стану контрактники зможуть звільнитися по завершенню контракту.

– Ті, хто під час воєнного стану уклали строкові контракти, служать до їх завершення або далі вже будуть продовжувати служити, якщо захочуть, на загальних підставах, – розповіла адвокатка.

Щодо мобілізованих, має бути окреме рішення щодо демобілізації.