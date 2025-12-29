Мирный план, предложенный Соединенными Штатами, не предусматривает для Украины никаких ограничений в вопросе мобилизации.

Численность Вооруженных сил на уровне 800 тыс. военных в мирное время будет достаточной для обеспечения безопасности государства.

Об этом в интервью 24 каналу заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский о численности ВСУ по мирному плану США

Во время беседы генералу задали вопрос, устраивает ли Украину пункт американского мирного плана, который предусматривает сохранение армии численностью 800 тыс. человек в мирное время.

Сырский ответил, что такая численность военных действительно позволяет Украине быть готовой к возможному повторному вооруженному нападению со стороны России.

— Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются, — пояснил генерал.

Он добавил, что на начальном этапе переговоров Украине предлагали сократить численность армии до 600 тыс. военных.

Однако, по словам главнокомандующего, показатель в 800 тыс. человек “как раз удовлетворяет страну”.

Предложение мирного плана США по численности ВСУ

Напомним, изначально американский мирный план состоял из 28 пунктов.

По данным западных СМИ, в одном из вариантов документа речь шла об ограничении численности украинских Вооруженных сил до 600 тыс. военнослужащих.

11 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что мирный план предусматривает сохранение численности украинской армии на текущем уровне — 800 тыс. воинов.

28 декабря после переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов были согласованы полностью.

