Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 7 января: ВСУ уничтожили 1040 оккупантов, три танка и 26 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1040 российских оккупантов.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года потери врага составили около 1 млн 214 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 6 января 2026 года
- личного состава – около 1 214 500 (+1040) человек,
- танков – 11 515 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 23 865 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 35 857 (+26) ед,
- РСЗО – 1 595 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 269 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 849 (+406) ед.,
- крылатых ракет – 4 137 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 224 (+122) ед.,
- специальной техники – 4 037 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 414-е сутки.
