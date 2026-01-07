За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1040 российских оккупантов.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года потери врага составили около 1 млн 214 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 6 января 2026 года

личного состава – около 1 214 500 (+1040) человек,

танков – 11 515 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 23 865 (+2) ед,

артиллерийских систем – 35 857 (+26) ед,

РСЗО – 1 595 (+2) ед.,

средств ПВО – 1 269 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 849 (+406) ед.,

крылатых ракет – 4 137 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 73 224 (+122) ед.,

специальной техники – 4 037 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 414-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.