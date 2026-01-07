Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1040 російських окупантів.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року втрати ворога склали близько 1 млн 214 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 6 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 214 500 (+1040) осіб,
  • танків – 11 515 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 23 865 (+2) од,
  • артилерійських систем – 35 857 (+26) од,
  • РСЗВ – 1 595 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 269 од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406) од,
  • крилатих ракет – 4 137 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човни – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 224 (+122) од,
  • спеціальної техніки – 4 037 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 414-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

