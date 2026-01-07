Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 7 січня: ЗСУ знищили 1040 окупантів, три танки і 26 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1040 російських окупантів.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року втрати ворога склали близько 1 млн 214 тисяч осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 6 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 214 500 (+1040) осіб,
- танків – 11 515 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 23 865 (+2) од,
- артилерійських систем – 35 857 (+26) од,
- РСЗВ – 1 595 (+2) од,
- засобів ППО – 1 269 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406) од,
- крилатих ракет – 4 137 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човни – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 224 (+122) од,
- спеціальної техніки – 4 037 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 414-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.