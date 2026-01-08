Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о возможном новом российском массированном ударе этой ночью. Он призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги сегодня и завтра и постоянно спускаться в укрытия.

Ликвидация последствий ударов

Весь день продолжались доклады правительства и всех служб, которые практически круглосуточно работают над ликвидацией последствий российских ударов.

— Днепровщина, Запорожье – после атаки на инфраструктуру была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, всем обеспечением, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

В Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. В Днепре, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и общинах Днепровщины работы до сих пор продолжаются.

Сегодня произошли новые удары по энергетике и гражданскому сектору, в частности по жилым домам в Кривом Роге.

— Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой, — подчеркнул глава государства.

Зеленский поручил правительству максимально помогать местным властям и всем задействованным.

— Вместе с премьер-министром проверили доклады из областей – не все отчеты оказались правдивыми. Будут выводы, — отметил президент.

В Днепр отправлен вице-премьер-министр по восстановлению для личного контроля работ и оперативного решения вопросов с помощью.

Погодные условия

В разных регионах Украины значительно ухудшились погодные условия – возникло много проблем на дорогах и с сетями. Это фактически чрезвычайный режим для всех служб.

Президент договорился с премьер-министром, что правительство подготовит решение на время таких погодных условий, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений и обычных офисов оставить людей дома.

Также во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой и следующей неделях.

Кадровые назначения

Сегодня подготовлены документы о новых главах четырех областей, Зеленский подписал соответствующие указы.

В ближайшее время руководители будут представлены в Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

Также согласована кандидатура на Тернопольскую область. Кадровые решения будут продолжаться.

Мирные переговоры

Переговорная команда возвращается в Украину. Зеленский ожидает доклад со всеми деталями, включая те, которые нельзя обсудить по телефону.

Состоялись различные форматы встреч – и с американской командой, и с европейской.

Соглашение о гарантиях безопасности с Америкой, по словам президента, готово к подписанию на высшем уровне.

В трехстороннем формате (Украина, Америка, Европа) обсудили документы о восстановлении Украины и экономическом развитии – они почти готовы. Очень предметно поработали над основным политическим документом, с украинской стороны был полный конструктив.

Американская команда должна получить ответ от России относительно их готовности закончить войну. Зеленский считает, что только давление на Россию это решит, и только если оно будет достаточным.

— Сейчас Россия больше делает ставку на зиму, чем на дипломатию, на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности с президентом Трампом. Это нужно менять, и менять именно давлением на Россию и поддержкой Украины, – заявил президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто воспринимает ситуацию именно так, кто с Украиной и кто помогает украинцам.