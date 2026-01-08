Есть информация, что сегодня будет новый массированый ракетный удар – Зеленский
- Есть информация о возможном новом массированном ударе России этой ночью – Зеленский призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.
- Соглашение о гарантиях безопасности с США готово к подписанию на высшем уровне, переговорная команда возвращается в Украину с деталями.
- Президент подписал указы о назначении новых руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о возможном новом российском массированном ударе этой ночью. Он призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги сегодня и завтра и постоянно спускаться в укрытия.
Ликвидация последствий ударов
Весь день продолжались доклады правительства и всех служб, которые практически круглосуточно работают над ликвидацией последствий российских ударов.
— Днепровщина, Запорожье – после атаки на инфраструктуру была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, всем обеспечением, — говорится в сообщении.
В Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. В Днепре, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и общинах Днепровщины работы до сих пор продолжаются.
Сегодня произошли новые удары по энергетике и гражданскому сектору, в частности по жилым домам в Кривом Роге.
— Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой, — подчеркнул глава государства.
Зеленский поручил правительству максимально помогать местным властям и всем задействованным.
— Вместе с премьер-министром проверили доклады из областей – не все отчеты оказались правдивыми. Будут выводы, — отметил президент.
В Днепр отправлен вице-премьер-министр по восстановлению для личного контроля работ и оперативного решения вопросов с помощью.
Погодные условия
В разных регионах Украины значительно ухудшились погодные условия – возникло много проблем на дорогах и с сетями. Это фактически чрезвычайный режим для всех служб.
Президент договорился с премьер-министром, что правительство подготовит решение на время таких погодных условий, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений и обычных офисов оставить людей дома.
Также во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой и следующей неделях.
Кадровые назначения
Сегодня подготовлены документы о новых главах четырех областей, Зеленский подписал соответствующие указы.
В ближайшее время руководители будут представлены в Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областях.
Также согласована кандидатура на Тернопольскую область. Кадровые решения будут продолжаться.
Мирные переговоры
Переговорная команда возвращается в Украину. Зеленский ожидает доклад со всеми деталями, включая те, которые нельзя обсудить по телефону.
Состоялись различные форматы встреч – и с американской командой, и с европейской.
Соглашение о гарантиях безопасности с Америкой, по словам президента, готово к подписанию на высшем уровне.
В трехстороннем формате (Украина, Америка, Европа) обсудили документы о восстановлении Украины и экономическом развитии – они почти готовы. Очень предметно поработали над основным политическим документом, с украинской стороны был полный конструктив.
Американская команда должна получить ответ от России относительно их готовности закончить войну. Зеленский считает, что только давление на Россию это решит, и только если оно будет достаточным.
— Сейчас Россия больше делает ставку на зиму, чем на дипломатию, на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности с президентом Трампом. Это нужно менять, и менять именно давлением на Россию и поддержкой Украины, – заявил президент.
Зеленский поблагодарил всех, кто воспринимает ситуацию именно так, кто с Украиной и кто помогает украинцам.