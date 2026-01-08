Юлия Захарченко, редактор ленты
В Днепре уже заживлена вся критическая инфраструктура после атаки РФ
- По состоянию на вечер 8 января, в Днепре восстановили энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, которые были обесточены из-за атаки врага.
- По словам СЕО Yasno Сергея Коваленко, свет уже вернули более 100 тыс. потребителей. Однако в Павлограде восстановительные работы затрудняются из-за постоянных воздушных тревог.
В Днепре уже заживлена вся критическая инфраструктура после массового отключения электроэнергии в результате вражеской атаки в ночь на 8 января.
Обновлено в 19:08. Об этом сообщил СЕО энергопоставщика Yasno Сергей Коваленко.
Какая ситуация с электроэнергией в Днепре и области
— В Днепре заживлена вся критическая инфраструктура, кроме города Павлоград, где постоянная тревога. Также без света еще более 100 тыс. клиентов, — рассказал он.
По словам мэра Днепра Бориса Филатова, электротранспорт по городу компенсируется автобусами, а город имеет запас топлива на несколько суток.
На территории Днепра, кроме государственных и частных, работает 89 коммунальных пунктов несокрушимости.
Ситуация с теплом, водой и электроэнергией в Днепропетровской области
После российской атаки на Днепропетровщине более миллиона человек оставались без базовых коммунальных услуг, а ситуацию в Днепре называли чрезвычайной национального уровня. Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и мэр Днепра Борис Филатов.
По словам Кулебы, ремонтные бригады работали в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и воду жителям области.
Часть централизованных систем в нескольких населенных пунктах уже удалось восстановить, однако во многих районах ситуация остается сложной.
В домах на левом берегу Днепра вода подается со сниженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры переведены на резервное питание.
Сообщалось, что в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тыс. семей.
Восстановительные работы продолжаются непрерывно с ночи, к ним привлечены все бригады региона. Подачу электроэнергии бытовым потребителям планируют после полного восстановления критических объектов.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что в Синельниково водоснабжение уже восстановили.
Для Павлограда и общин Павлоградского и Синельниковского районов, по предварительным данным, потребуется примерно сутки, чтобы полностью заполнить системы.
Городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что чисто технически ситуация в городе является одной из самых сложных и имеет признаки чрезвычайной ситуации национального уровня.
По его словам, с ночи город работает по всем алгоритмам реагирования в постоянном контакте с областной военной администрацией, профильными министерствами и службами.
Канализация города заживляется, а левый берег поддерживается резервными источниками питания.
Ситуация с водоснабжением на правом берегу постепенно стабилизируется благодаря работе энергетиков и коммунальщиков.
Работу электротранспорта компенсируют автобусными маршрутами.
Детские сады работали в режиме дежурных групп по четыре часа, а школьные каникулы в Днепре продлили до 11 января.
Напомним, что после российской атаки во многих районах Днепра и области пропало электроснабжение, возникли перебои с водой и мобильной связью.
Из-за отключения электричества остановилось метро в Днепре, часть поездов курсировала на резервном теплотяге.
Больницы и объекты критической инфраструктуры были переведены на генераторы, в городах развернули пункты несокрушимости.