В Днепре уже заживлена вся критическая инфраструктура после массового отключения электроэнергии в результате вражеской атаки в ночь на 8 января.

Обновлено в 19:08. Об этом сообщил СЕО энергопоставщика Yasno Сергей Коваленко.

Какая ситуация с электроэнергией в Днепре и области

— В Днепре заживлена вся критическая инфраструктура, кроме города Павлоград, где постоянная тревога. Также без света еще более 100 тыс. клиентов, — рассказал он.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, электротранспорт по городу компенсируется автобусами, а город имеет запас топлива на несколько суток.

На территории Днепра, кроме государственных и частных, работает 89 коммунальных пунктов несокрушимости.

Ситуация с теплом, водой и электроэнергией в Днепропетровской области

После российской атаки на Днепропетровщине более миллиона человек оставались без базовых коммунальных услуг, а ситуацию в Днепре называли чрезвычайной национального уровня. Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и мэр Днепра Борис Филатов.

По словам Кулебы, ремонтные бригады работали в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и воду жителям области.

Часть централизованных систем в нескольких населенных пунктах уже удалось восстановить, однако во многих районах ситуация остается сложной.

В домах на левом берегу Днепра вода подается со сниженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

Сообщалось, что в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тыс. семей.

Восстановительные работы продолжаются непрерывно с ночи, к ним привлечены все бригады региона. Подачу электроэнергии бытовым потребителям планируют после полного восстановления критических объектов.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что в Синельниково водоснабжение уже восстановили.

Для Павлограда и общин Павлоградского и Синельниковского районов, по предварительным данным, потребуется примерно сутки, чтобы полностью заполнить системы.

Городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что чисто технически ситуация в городе является одной из самых сложных и имеет признаки чрезвычайной ситуации национального уровня.

По его словам, с ночи город работает по всем алгоритмам реагирования в постоянном контакте с областной военной администрацией, профильными министерствами и службами.

Канализация города заживляется, а левый берег поддерживается резервными источниками питания.

Ситуация с водоснабжением на правом берегу постепенно стабилизируется благодаря работе энергетиков и коммунальщиков.

Работу электротранспорта компенсируют автобусными маршрутами.

Детские сады работали в режиме дежурных групп по четыре часа, а школьные каникулы в Днепре продлили до 11 января.

Напомним, что после российской атаки во многих районах Днепра и области пропало электроснабжение, возникли перебои с водой и мобильной связью.

Из-за отключения электричества остановилось метро в Днепре, часть поездов курсировала на резервном теплотяге.

Больницы и объекты критической инфраструктуры были переведены на генераторы, в городах развернули пункты несокрушимости.