Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про можливий новий російський масований удар цієї ночі. Він закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні і завтра та постійно спускатися в укриття.

Ліквідація наслідків ударів

Цілий день тривали доповіді уряду та всіх служб, які практично цілодобово працюють над ліквідацією наслідків російських ударів.

– Дніпровщина, Запоріжжя – після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням, – йдеться у повідомленні.

Президент подякував усім ремонтним бригадам, комунальним службам, ДСНС України та енергетичним компаніям за безперервну роботу.

У Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. У Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах Дніпровщини роботи досі тривають. Сьогодні відбулися нові удари по енергетиці й цивільному сектору, зокрема по житлових будинках у Кривому Розі.

– Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою, – наголосив глава держави.

Зеленський доручив уряду максимально допомагати місцевій владі та всім задіяним.

– Разом із прем’єр-міністром перевірили доповіді з областей – не всі звіти виявилися правдивими. Будуть висновки, – зазначив президент.

До Дніпра відправлено віце-прем’єр-міністра з відновлення для особистого контролю робіт та оперативного вирішення питань з допомогою.

Погодні умови

У різних регіонах України значно погіршилися погодні умови – виникло багато проблем на дорогах та з мережами.

Це фактично надзвичайний режим для всіх служб.

Президент домовився з прем’єр-міністром, що уряд підготує рішення на час таких погодних умов, щоб забезпечити можливість для некритичних установ і звичайних офісів залишити людей удома.

Також у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому та наступному тижнях.

Кадрові призначення

Сьогодні підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей, Зеленський підписав відповідні укази.

Найближчим часом керівники будуть представлені у Полтавській, Чернівецькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Також погоджено кандидатуру на Тернопільську область.

Кадрові рішення продовжуватимуться.

Мирні переговори

Переговорна команда повертається в Україну. Зеленський очікує на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорити телефоном. Відбулися різні формати зустрічей – і з американською командою, і з європейською.

Угода про гарантії безпеки з Америкою, за словами президента, готова до підписання на найвищому рівні.

У тристоронньому форматі (Україна, Америка, Європа) обговорили документи про відновлення України та економічний розвиток – вони майже готові. Дуже предметно попрацювали над основним політичним документом, з українського боку був повний конструктив.

Американська команда має отримати відповідь від Росії щодо їхньої готовності закінчити війну. Зеленський вважає, що тільки тиск на Росію це вирішить, і тільки якщо він буде достатнім.

– Зараз Росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з президентом Трампом. Це треба змінювати, і змінювати саме тиском на Росію та підтримкою України, – заявив президент.

Зеленський подякував усім, хто сприймає ситуацію саме так, хто з Україною та хто допомагає українцям.