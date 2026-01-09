Міністр оборони Британії Джон Гілі, перебуваючи з візитом у Києві, заявив, що атака РФ із запуском Орєшніка є черговою спробою терору України.

Візит Гілі до Києва: заява міністра Британії щодо атаки України

Міністр Британії засудив чергову атаку РФ по Україні.

– Серія атак Росії на Україну протягом ночі, включаючи запуск балістичної ракети Орешник по Львову, є черговою спробою Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи, – написав він у соцмережі Х.

Гілі зазначив, що його сьогоднішній візит до Києва підкреслює рішучу підтримку Великою Британією справедливого та міцного миру в Україні.

Зараз дивляться

До того ж, він зазначив, що Володимир Путін “активізує та ескалює свої атаки” не лише на українських військових, а й на мирних жителів та міста.

– Це жорстоко, це цинічно, саме тому ми повинні так наполегливо працювати, щоб допомогти Україні забезпечити мир, – сказав він, спілкуючись з журналістами, пише Sky News.

Гілі зазначив, що у Паризькій угоді, підписаній Великою Британією та Францією, йдеться про зобов’язання розгорнути війська в Україні у разі укладення мирної угоди для гарантування безпеки країни.

– Паризька декларація була важливою угодою, яка засвідчила зобов’язання Франції та Великої Британії, європейських країн, забезпечити мир заради довгострокових гарантій безпеки поряд із обговореннями та аналогічними планами з боку Америки, – сказав він.

За словами Гілі, разом вони складають дуже важливу частину потенційних мирних переговорів.

– І тепер президент США Дональд Трамп, у спосіб, яким це може зробити тільки він, допоможе об’єднати ці сторони та змусити Путіна сісти за стіл переговорів і серйозно поговорити про майбутнє та майбутнє миру, – додав він.

Водночас в Офісі президента розповіли про підсумки зустрічі Володимира Зеленського та Джона Гілі зазначивши, що сторони обговорили варіанти, як може працювати британський контингент. Також він зауважив, що його розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни.

Під час зустрічі з Гілі глава держави зауважив, що зміцнення захисту українського неба є критично важливим на тлі посилення російського повітряного терору. Президент поінформував про наслідки нічної атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Києві та на Львівщині, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності.

Також сторони обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, щоб примусити її до закінчення цієї війни.

Під час зустрічі також йшлося про реалізацію домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів Octopus. Україна вже передала необхідні дані та очікує на надходження першої партії дронів для випробувань.

– Вже цього місяця ми розпочнемо виробництво нових, покращених дронів і перехоплювачів, а наступного – почнемо їх постачання до України. Після цього ми прагнемо забезпечити, щоб понад 1 тис. таких систем щомісяця потрапляли до рук ваших захисників, – зазначив Джон Гілі.

Міністр також поінформував про підготовку зустрічі в лютому Контактної групи з питань оборони України для посилення спроможностей Збройних Сил.