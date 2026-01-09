Баллистические ракеты – это снаряды, летящие по баллистической траектории. Это означает, что ракеты находятся в неуправляемом движении.

Именно баллистические ракеты для украинской ПВО являются одними из самых сложных целей, поскольку могут лететь на большие расстояния, а запускаться – со стационарных и мобильных установок.

Более подробно о том, что такое баллистическое вооружение и какую опасность оно несет для Украины – читайте в материале.

Какие баллистические ракеты имеет на вооружении РФ:

Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что Россия чаще всего использует баллистические ракеты Искандер. Также из менее серьезного баллистического вооружения РФ использует достаточно устаревшие Точку-У, Луну-М.

Баллистическая ракета отличается от крылатой тем, что она летает по баллистической траектории. Иначе говоря, обладает способностью подниматься высоко и вертикально атаковать сверху. Крылатые ракеты могут постоянно маневрировать (будто самолет без летчика).

Баллистические ракеты, которыми Россия обстреливает Украину — это ракеты малой и средней дальности, например, дальность Искандера — до 1 тыс. км. Она летит не совсем как снаряд (поднялся в небо и упал), а имеет способность немного менять направление движения во время полета. Однако Искандер не может делать такие маневры, как крылатая ракета, то есть развернуться и полететь в противоположном направлении. А крылатая — может (хоть и на 180 градусов).

Баллистическая ракета Точка-У летит на расстояние 100-120 км, не маневрирует, а движется по определенной траектории. Она вообще ничего не видит, летит просто как болванка и легко перехватывается.

Также нашли они и Луну-М. Это ракета вообще из 1960-х годов, с дальностью еще меньшей, чем у Точки-У (70-80 км). Она очень неточная, может на 1 км отклоняться от цели. Это примерно как Катюша, которая у них когда-то была.

Далее идут ракеты большей дальности, например морского или шахтного базирования. И, конечно, баллистические межконтинентальные ракеты, такие как SS-20, SS-22, Тополь, Сармат и так далее.

Они поднимаются в космос и дальше летят по инерции, как метеорит, а падают за счет силы тяжести.

Большие межконтинентальные ракеты имеют не одну головку, а 5-7 (ракет). Когда они вылетают в космос, могут разделяться. С одной ракеты можно поразить 5-7 целей. Это — ядерный заряд.

Баллистические ракеты, которые сейчас использует РФ, например Искандер, тоже могут нести атомный заряд, но там может быть обычная взрывчатка (фугас и т.д.).

Бороться с баллистическими ракетами может система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и системы Samp-T.

Patriot может уничтожать как Искандеры, так и Zolfaghar или Fateh-110.

Что есть в Украине для поражения баллистических ракет

Зенитный ракетный комплекс SAMP-T, созданный консорциумом Eurosam, является высокоточным средством противовоздушной обороны. Он эффективно нейтрализует как аэродинамические (самолеты), так и баллистические цели на расстояниях до 100 км и 25 км соответственно. Благодаря использованию ракеты Aster-30 с боеголовкой весом 20 кг и скоростью 1400 м/с, комплекс способен одновременно отслеживать и уничтожать до 16 воздушных целей.

Patriot — это американская система противовоздушной обороны, оснащенная ракетами, которые работают по принципу кинетического поражения. Это означает, что ракета уничтожает цель за счет силы столкновения на сверхвысокой скорости.

Какие системы ПВО сбивают баллистические ракеты

Patriot является мощной системой противовоздушной обороны, способной уничтожать значительное количество воздушных целей. В то же время, как пояснил Факты ICTV авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, в противодействии современным баллистическим ракетам более эффективными остаются специализированные системы противоракетной обороны, в частности американская THAAD или израильские комплексы Arrow.

По его словам, главное преимущество таких систем заключается в способности перехватывать ракеты на самых высоких участках траектории полета. Это фактически лишает противника возможности корректировать тактику применения баллистических ракет и значительно повышает эффективность перехвата.

Эксперт подчеркнул, что Patriot способен работать по баллистическим целям, однако делает это только на финальном участке полета, а именно на расстоянии около 30-40 километров. Для сравнения, система THAAD может уничтожать ракеты на высоте более 100 километров, то есть еще за пределами атмосферы, что существенно расширяет возможности противоракетной защиты.

Он также отметил, что IRIS-T теоретически может перехватывать баллистические ракеты, но только на малых высотах и при условии, что речь не идет о сверхскоростных целях. Европейская система SAMP/T имеет схожие возможности, однако требует дальнейшей технической доработки для повышения эффективности.

По мнению Храпчинского, перспективным решением может стать новое поколение европейской системы SAMP/T NG. Она способна сыграть ключевую роль в защите не только Украины, но и всей Европы, а также стать основой для формирования совместной современной оборонной стратегии с европейскими партнерами.

В то же время эксперт отметил, что в Европе уже существуют системы защиты от межконтинентальных баллистических ракет, однако они в основном имеют морское базирование и адаптированы для стационарного размещения, в частности в Польше и Румынии.

При этом европейский оборонно-промышленный комплекс долгое время не уделял достаточного внимания развитию современных наземных систем ПВО.