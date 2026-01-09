Опубликованы фото обломков баллистической ракеты Орешник, которой россияне атаковали Львовскую область. Этот удар по гражданской инфраструктуре уже квалифицировали как военное преступление.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ показала обломки Орешника: что известно

Отмечается, что ведомство установило местонахождение обломков российской баллистической ракеты Орешник, которой враг ударил по Львовщине в ночь на 9 января 2026 года.

Среди найденных деталей:

блок стабилизации и наведения (фактически мозг ракеты);

запчасти из двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и т. д.

В СБУ подчеркнули, что эти обломки имеют статус вещественных доказательств, поэтому их готовят к передаче на углубленную экспертизу.

– По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты Орешник среднего радиуса действия класса земля-земля с российского полигона Капустин Яр. Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий, – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления РФ, для привлечения их к ответственности.

Продолжается досудебное расследование военных преступлений России по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РФ официально признала использование комплекса Орешник во время атаки на Украину.

Источник : СБУ