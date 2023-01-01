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Факты / Україна

Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер

Марта Бондаренко, редактор ленты
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Фото: Dreamstime

С началом полномасштабной войны Россия активно обстреливает украинские города ракетными комплексами и оружием различных типов. Среди них есть оперативно-тактический комплекс Искандер.

Факты ICTV собрали информацию об этих тяжелых ракетных комплексах Искандер.

Искандер

ОТРК Искандер — это семейство комплексов: Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Э. Они являются разработкой Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломне Московской области.

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Первый Искандер представили в августе 1999 года. Его основное назначение — уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника, а также важных объектов (мосты, склады) на расстоянии до 500 км.

Эти оперативно-тактические ракетные комплексы могут использовать как крылатые, так и квази баллистические ракеты.

Последние от обычных баллистических ракет отличает меньший радиус действия — от 500 до 1 тыс. км, что позволяет использовать их в региональных конфликтах.

В целом Искандеры считаются более мощным вооружением, чем, например, Калибр, и потенциально могут нести ядерные боеголовки.

В комплексах используются сверхманевренные баллистические ракеты со стелс-технологиями, а также ложными мишенями с целью обхода систем ПРО.

Стоит отметить, что масса ракеты — 3,8 тонны, а боевой части — 480 кг, длина ракеты 7,2 м, а диаметр 920 мм. Максимальная высота траектории — 50 км. Минимальная дальность поражения — 50 км.

На вооружении армии РФ стоит Искандер-М — комплекс с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723.

Ранее издание The New York Times писало со ссылкой на американскую разведку, что баллистические ракеты комплексов Искандер-М, которые Россия выпустила по территории Украины, имеют приманки, способные обманывать радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Так, каждое из устройств имеет примерно 30 см длины, форму цилиндра белого цвета с оранжевым хвостом.

Обманка напичкана электроникой, выдает радиосигналы, способные заглушить радар противника, которые пытаются найти Искандер-М. Также приманка содержит источник тепла для привлечения входящих ракет.

Стоит отметить, что именно Искандеры в России называют главным оружием сдерживания против НАТО.

Применение Искандеров в Украине

Вероятно, именно с Искандеров нанесли удары по украинским аэродромах в самом начале вторжения 24 февраля 2022 года, и атаковали аэропорт в Житомире 27 февраля 2022 года.

По сообщениям военного руководства Украины, ракеты Искандер российская армия применяла при обстрелах Киева и других городов Украины. Например, в ночь со 2 на 3 марта Киев был обстрелян ракетами P-500 (9М728) из комплекса Искандер.

9 марта баллистическая ракета комплекса Искандер была запущена в направлении Краматорска. Ракета была сбита украинской ПВО.

14 марта войска РФ наносили удары по жилым массивам Харькова, в том числе ракетными комплексами Искандер, а утром 27 мая крылатая ракета этого комплекса была выпущена из Ростовской области и попала в казарму Национальной Гвардии Украины на территории Днепропетровской области.

Также из Искандеров были обстреляны Днепр, Харьков, Славянск. А 16 сентября 2022 года подразделения ПВО Восток на Днепропетровщине уничтожили три крылатые ракеты Искандер-К.

 

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