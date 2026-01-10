Россия нанесла удар баллистической ракетой Орешник, которая может лететь со скоростью более 12 тыс. км/ч, по Львовской области, чтобы помешать Европе и Соединенным Штатам предоставить Украине гарантии безопасности.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Удар Орешниковым по Львовской области

Российское Министерство обороны пыталось оправдать этот удар как ответ на якобы атаку украинского беспилотника по резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина в Валдае, что в Новгородской области, в ночь с 28 на 29 декабря.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждение россиян – полная ложь.

Западные СМИ со ссылкой на Центральное разведывательное управление США сообщили, что попытки атаковать резиденцию Путина не было.

– Удар ракетой Орешник стал частью российского ядерного бряцания оружием и имел целью запугать западные страны, чтобы они не оказывали военную поддержку Украине, в частности не отправляли миротворческие силы в рамках мирного соглашения, – считают аналитики ISW.

На этой неделе Коалиция желающих в Париже работала над согласованием деталей гарантий безопасности для послевоенной Украины, речь шла и о развертывании многонациональных сил.

Путин неоднократно подчеркивал, что для него неприемлемо, чтобы на территории Украины находились военные других стран. В Кремле заявляли, что иностранные войска будут законными целями для российских ударов.

Применение по Львовской области ракеты Орешник, которая может нести ядерный заряд, с несколькими независимыми боеголовками, имело целью угрожать Коалиции желающих и сдержать развертывание миротворческого контингента.

Напомним, что впервые Путин применил ракету Орешник по Днепру в ноябре 2024 года как прямой ответ на удары украинских ракет ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия показательно запустила Орешник по Львовщине. По его мнению, это вызов безопасности для многих столиц Европы.