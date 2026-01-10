Росія завдала удару балістичною ракетою Орєшнік, яка може летіти зі швидкістю понад 12 тис. км/год, по Львівщині задля того, щоб завадити Європі та Сполученим Штатам надати Україні гарантії безпеки.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Удар Орєшніком по Львівщині

Російське Міністерство оборони намагалося виправдати цей удар як відповідь на нібито атаку українського безпілотника по резиденції кремлівського диктатора Володимира Путіна у Валдаї, що у Новгородській області, в ніч з 28 на 29 грудня.

Зараз дивляться

Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що твердження росіян – цілковита брехня.

Західні медіа із посиланням на Центральне розвідувальне управління США повідомили, що спроби атакувати резиденцію Путіна не було.

– Удар ракетою Орєшнік став частиною російського ядерного брязкання зброєю і мав на меті залякати західні країни, щоб вони не надавали військову підтримку Україні, зокрема не відправляли миротворчі сили в межах мирної угоди, – вважають аналітики ISW.

Цього тижня Коаліція охочих у Парижі працювала над узгодженням деталей гарантій безпеки для післявоєнної України, йшлося й про розгортання багатонаціональних сил.

Путін неодноразово наголошував, що для нього неприйнятно, щоб на території України перебували військові інших країн. У Кремлі заявляли, що іноземні війська будуть законними цілями для російських ударів.

Застосування по Львівщині ракети Орєшнік, яка може нести ядерний заряд, з декількома незалежними боєголовками, мало на меті погрожувати Коаліції охочих і стримати розгортання миротворчого контингенту.

Нагадаємо, що вперше Путін застосував ракету Орєшнік по Дніпру в листопаді 2024 року як пряму відповідь на удари українських ракет ATACMS і Storm Shadow по військових об’єктах в Росії.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія показово запустила Орєшнік по Львівщині. На його думку, це виклик безпеці для багатьох столиць Європи.