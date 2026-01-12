Война держится не на словах, а на людях, решениях и системной поддержке военных на передовой. Каждый донат – не жест эмоции и не разовая реакция на страшные новости. Это способ влиять на ход событий там, где физическое присутствие невозможно. Если сейчас вы в поисках надежного фонда, обратите внимание на Азов Простір.

Азов Простір – продуманная поддержка военных и их семей

Благотворительный фонд Азов Простір – официальная общественная организация, работающая как тыловая система поддержки 1-го корпуса Национальной гвардии Украины Азов. Она выполняет функцию надежного тыла для военнослужащих, активно сотрудничая с бизнесом и обществом. Корпусный фонд оказывает непрерывную и последовательную помощь всем подчиненным подразделениям в целом, а также бойцам, ветеранам и их семьям в частности.

Азов Простір – марафонец, а не спринтер

Азов Простір – не о громких обещаниях, а о конкретных запросах, четких сроках и понятном результате. Именно при помощи такому надежному благотворительному фонду появляется ощущение, что вы не просто наблюдатель в этой войне, а ее активная часть.

Чем помогает Простір 1-му корпусу НГУ Азов

Благотворительный фонд работает в пяти направлениях:

Закрывает материально-технические потребности подразделений корпуса. Продвигает необходимые законодательные изменения, которые защищают права военных. Обеспечивает социальную поддержку семей военнослужащих. Развивает программы адаптации и поддержки ветеранов. Формирует образовательные и патриотические среды.

Пространство – место между передовой и тылом, где царит спокойствие, понимание, доверие, поддержка и развитие.

Кому помогает фонд

Благотворительный фонд поддерживает все подразделения, входящие в 1-й корпус НГУ Азов:

12-ю бригаду Азов;

20-ю бригаду Любарт;

1-ю бригаду Буревой;

14-ю бригаду Червона Калина;

15-ю бригаду Кара-Даг.

Абсолютно каждый действующий военнослужащий, раненый боец, ветеран корпуса имеет возможность получить поддержку специалистов организации.

Чем можно помочь благотворительному фонду

На сайте azovprostir.org есть реквизиты для донатов. Рядом находится форма для владельцев бизнесов, которые хотят стать партнерами, принять участие в отдельных инициативах, поддержать социальную или ветеранскую программу. Любой, даже небольшой, вклад важен, потому что усиливает 1-й корпус НГУ Азов.

Поддерживайте благотворительный фонд – помогайте своим

Корпус побеждает в сражениях с минимальными потерями, потому что каждое его подразделение максимально обеспечено. Такие обычные материальные вещи, как амуниция, оружие, детали и техника, влияют на эффективность выполнения каждой из поставленных задач. Пространство не закрывает заплатками отдельные срочные проблемы, а планирует все расходы заранее. Это позволяет быстро реагировать на запросы военных.

Поддерживайте надежный благотворительный фонд, объединяйтесь с единомышленниками и влияйте на будущее нашей страны прямо сейчас.