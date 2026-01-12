Війна тримається не на словах, а на людях, рішеннях і системній підтримці військових на передовій. Кожен донат – не жест емоції та не разова реакція на страшні новини. Це спосіб впливати на хід подій там, де фізична присутність неможлива. Якщо зараз ви у пошуках надійного фонду, зверніть увагу на Азов Простір.

Азов Простір – продумана підтримка військових і їхніх родин

Благодійний фонд Азов Простір – офіційна громадська організація, що працює як тилова система підтримки 1-го корпусу Національної гвардії України Азов. Вона виконує функцію надійного тилу для військовослужбовців, активно співпрацюючи з бізнесом і суспільством. Корпусний фонд надає безперервну й послідовну допомогу всім підпорядкованим підрозділам в цілому, а також бійцям, ветеранам і їхнім родинам зокрема.

Азов Простір – марафонець, а не спринтер

Азов Простір – не про гучні обіцянки, а про конкретні запити, чіткі терміни та зрозумілий результат. Саме під час допомоги такому надійному благодійному фонду з’являється відчуття, що ви не просто спостерігач у цій війні, а її активна частина.

Чим допомагає Простір 1-му корпусу НГУ Азов

Благодійний фонд працює у пʼяти напрямах:

Закриває матеріально-технічні потреби підрозділів корпусу. Просуває необхідні законодавчі зміни, які захищають права військових. Забезпечує соціальну підтримку сімей військовослужбовців. Розвиває програми адаптації та підтримки ветеранів. Формує освітні та патріотичні середовища.

Простір – місце між передовою і тилом, де панує спокій, розуміння, довіра, підтримка й розвиток.

Кому допомагає фонд

Благодійний фонд підтримує всі підрозділи, які входять до 1-го корпусу НГУ Азов:

12-ту бригаду Азов;

20-ту бригаду Любарт;

1-шу бригаду Буревій;

14-ту бригаду Червона Калина;

15-ту бригаду Кара-Даг.

Абсолютно кожен чинний військовослужбовець, поранений боєць, ветеран корпусу має можливість отримати підтримку фахівців організації.

Чим можна допомогти благодійному фонду

На сайті azovprostir.org є реквізити для донатів. Поруч знаходиться форма для власників бізнесів, які хочуть стати партнерами, взяти участь в окремих ініціативах, підтримати соціальну або ветеранську програму. Будь-який, навіть невеликий, внесок важливий, бо підсилює 1-й корпус НГУ Азов.

Підтримуйте благодійний фонд – допомагайте своїм

Корпус перемагає в битвах з мінімальними втратами, бо кожен його підрозділ максимально забезпечений. Такі звичайні матеріальні речі, як амуніція, зброя, деталі та техніка, впливають на ефективність виконання кожного з поставлених завдань. Простір не закриває латками окремі термінові проблеми, а планує всі витрати наперед. Це дозволяє швидко реагувати на запити військових.

Підтримуйте надійний благодійний фонд, обʼєднуйтеся з однодумцями та впливайте на майбутнє нашої країни просто зараз.