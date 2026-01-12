Війна тримається не на словах, а на людях, рішеннях і системній підтримці військових на передовій. Кожен донат – не жест емоції та не разова реакція на страшні новини. Це спосіб впливати на хід подій там, де фізична присутність неможлива. Якщо зараз ви у пошуках надійного фонду, зверніть увагу на Азов Простір. 

Азов Простір – продумана підтримка військових і їхніх родин

Благодійний фонд Азов Простір – офіційна громадська організація, що працює як тилова система підтримки 1-го корпусу Національної гвардії України Азов. Вона виконує функцію надійного тилу для військовослужбовців, активно співпрацюючи з бізнесом і суспільством. Корпусний фонд надає безперервну й послідовну допомогу всім підпорядкованим підрозділам в цілому, а також бійцям, ветеранам і їхнім родинам зокрема.

Азов Простір – марафонець, а не спринтер

Азов Простір – не про гучні обіцянки, а про конкретні запити, чіткі терміни та зрозумілий результат. Саме під час допомоги такому надійному благодійному фонду з’являється відчуття, що ви не просто спостерігач у цій війні, а її активна частина.

Чим допомагає Простір 1-му корпусу НГУ Азов

Благодійний фонд працює у пʼяти напрямах:

  1. Закриває матеріально-технічні потреби підрозділів корпусу.
  2. Просуває необхідні законодавчі зміни, які захищають права військових.
  3. Забезпечує соціальну підтримку сімей військовослужбовців.
  4. Розвиває програми адаптації та підтримки ветеранів.
  5. Формує освітні та патріотичні середовища.

Простір – місце між передовою і тилом, де панує спокій, розуміння, довіра, підтримка й розвиток. 

Кому допомагає фонд

Благодійний фонд підтримує всі підрозділи, які входять до 1-го корпусу НГУ Азов:

  • 12-ту бригаду Азов;
  • 20-ту бригаду Любарт;
  • 1-шу бригаду Буревій;
  • 14-ту бригаду Червона Калина;
  • 15-ту бригаду Кара-Даг.

Абсолютно кожен чинний військовослужбовець, поранений боєць, ветеран корпусу має можливість отримати підтримку фахівців організації.

Чим можна допомогти благодійному фонду

На сайті azovprostir.org є реквізити для донатів. Поруч знаходиться форма для власників бізнесів, які хочуть стати партнерами, взяти участь в окремих ініціативах, підтримати соціальну або ветеранську програму. Будь-який, навіть невеликий, внесок важливий, бо підсилює 1-й корпус НГУ Азов.  

Підтримуйте благодійний фонд – допомагайте своїм

Корпус перемагає в битвах з мінімальними втратами, бо кожен його підрозділ максимально забезпечений. Такі звичайні матеріальні речі, як амуніція, зброя, деталі та техніка, впливають на ефективність виконання кожного з поставлених завдань. Простір не закриває латками окремі термінові проблеми, а планує всі витрати наперед. Це дозволяє швидко реагувати на запити військових. 

Підтримуйте надійний благодійний фонд, обʼєднуйтеся з однодумцями та впливайте на майбутнє нашої країни просто зараз.

