В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о запрете языка страны-оккупанта в частных учреждениях среднего образования.

Запрет русского языка в учреждениях среднего образования

Авторы законопроекта № 14361 отмечают, что для частных учреждений дошкольного образования уже действует запрет на использование русского языка в образовательном процессе, тогда как в законе о полном общем среднем образовании подобная норма отсутствует.

— Это создает правовую несогласованность между различными уровнями образования и позволяет частным учреждениям среднего образования использовать русский язык как язык образовательного процесса, — говорится в законопроекте.

Поэтому народные депутаты предлагают внести изменения в действующее положение о праве частных учебных заведений самостоятельно определять язык обучения, дополнив его исключением, которое запрещает выбирать язык государства, признанного государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке инициаторы документа ссылаются на журналистское расследование Слідства. Інфо.

Школа при монастыре Голосеевская пустынь

В нем речь идет о деятельности школы Перспектива при монастыре УПС МП Голосеевская пустынь в Киеве, где детей обучают по советским учебникам и преподают русский язык.

По данным расследования, в этом заведении используется советская модель образования: вместо четырех классов начальной школы там предусмотрено три.

Ученики учатся по советскому учебнику по арифметике 1966 года издания.

В расписании первого класса есть предмет славянский язык, который фактически является русским языком.

В Службе безопасности сообщили, что в рамках уголовного производства изучают “возможную противоправную деятельность”. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Государственная служба качества образования заявила, что примет все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных лиц к ответственности.

В ведомстве отметили, что по поручению министра образования Оксена Лисового будет проверена информация, обнародованная журналистами.