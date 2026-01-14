Торговая сеть Novus не закрывает свои супермаркеты во время отключений света, а продолжает работать на генераторах.

Информация о закрытии супермаркетов Novus не соответствует действительности

Закрытия супермаркетов Novus как такового нет. В то же время, есть технически обусловленные перерывы от получаса до часа, поскольку генераторы, которые позволяют супермаркетам работать во время отключений света, нужно охлаждать. В частности на то, как часто это необходимо делать, влияет много факторов — от погоды до продолжительности отключений.

– Супермаркеты работают и будут работать в дальнейшем. Но действительно, во время долгих отключений света, когда мы работаем на генераторах, время от времени мы должны делать перерывы. И этот перерыв может занять от получаса до часа. Это технические перерывы необходимые для того, чтобы перезагрузить генератор, чтобы он отдохнул, потому что они не могут работать по несколько суток без перерыва, — говорит заместитель генерального директора по операционной деятельности торговой сети Novus Алексей Панасенко.

В то же время морозная погода может вносить определенные коррективы, прежде всего, в работу генераторов.

– Генераторы не работают ночью и после холодной ночи могут не запускаться автоматически. И для того, чтобы их запустить иногда нужно больше времени. Поэтому супермаркет может быть без света от 30 минут до часа и не работать в это время, — говорит Алексей Панасенко.

При этом торговая сеть делает все возможное, чтобы во время отключений света супермаркеты работать полноценно — было освещение, функционировали кассы, производство, чтобы покупатели могли приобрести готовые горячие блюда, свежий хлеб и т.д.

В то же время, сейчас кассы в супермаркетах снабжены еще и аккумуляторами, которые могут работать 10-15 минут, даже когда отдыхает генератор.

— Кассы продолжают работать для того, чтобы покупатели, которые уже в магазине и сделали покупки, могли их оплатить и уйти, — объясняет Алексей Панасенко.

Сегодня все службы торговой сети, все сотрудники работают над тем, чтобы обеспечить постоянную работу супермаркетов.

– Аварийные бригады, специалисты отделов эксплуатации работают у нас почти круглосуточно. Они пытаются обеспечить работу этих генераторов и работу магазинов так, чтобы люди не ощущали влияние отключений света, – добавляет он.

В то же время о временных технических перерывах в работе супермаркетов можно узнать по этой ссылке. Необходимо только ввести нужный город – и на сайте торговой сети появится список супермаркетов и их статус работы в настоящее время.

Таким образом, супермаркеты Novus работают и будут работать дальше, чтобы обеспечивали покупателей всем необходимым. А паника в соцсетях относительно закрытия торговых точек не соответствует действительности.