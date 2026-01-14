Торгівельна мережа Novus не закриває свої супермаркети під час відключень світла, а продовжує працювати на генераторах.

Інформація про закриття супермаркетів Novus не відповідає дійсності

Закриття супермаркетів Novus, як такового, немає. Водночас є технічно обумовлені перерви від півгодини до години, оскільки генератори, які дають змогу супермаркетам працювати під час відключень світла, потрібно охолоджувати. Зокрема на те, як часто це необхідно робити впливає багато факторів – від погоди до тривалості відключень.

– Супермаркети працюють і працюватимуть надалі. Але, дійсно, під час довгих відключень світла, коли ми працюємо на генераторах, час від часу ми повинні робити перерви. І ця перерва може тривати від півгодини до години. Це технічні перерви, які потрібні для того, щоб перезавантажити генератор, щоб він відпочив, тому що вони не можуть працювати по декілька діб без перерви, – каже заступник генерального директора з операційної діяльності торгової мережі Novus Олексій Панасенко.

Водночас морозна погода може вносити певні корективи насамперед у роботу генераторів.

Зараз дивляться

– Генератори не працюють вночі і після холодної ночі можуть не запускатися автоматично. І для того, щоб їх запустити інколи потрібно більше часу. Через це супермаркет може бути без світла від 30 хвилин до години і не працювати у цей час, – каже Олексій Панасенко.

Водночас торгівельна мережа робить все можливе, аби під час відключень світла супермаркети працювати повноцінно – було освітлення, функціонували каси, виробництво, аби покупці могли придбати готові гарячі страви, свіжий хліб тощо.

Водночас зараз каси у супермаркетах забезпечені ще й акумуляторами, які можуть працювати 10-15 хвилин, навіть коли відпочиває генератор.

– Каси продовжують працювати для того, щоб покупці, які вже у магазині, які зробили покупки, могли їх оплатити та піти, – пояснює Олексій Панасенко.

Сьогодні всі служби торгівельної мережі, всі співробітники працюють над тим, щоб забезпечити сталу роботу супермаркетів.

– Аварійні бригади, фахівці відділів експлуатації працюють у нас майже цілодобово. Вони намагаються забезпечити роботу цих генераторів і роботу магазинів так, щоб люди не відчували вплив відключень світла, – додає він.

Водночас про тимчасові технічні перерви у роботі супермаркетів можна дізнатися за цим посиланням. Необхідно лише ввести потрібне місто – і на сайті торгівельної мережі з’явиться список супермаркетів і їх статус роботи на даний час.

Таким чином, супермаркети Novus працюють і будуть працювати і надалі, щоб забезпечували покупців всім необхідним. А паніка у соцмережах щодо закриття торгівельних точок не відповідає дійсності.