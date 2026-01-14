Во время последних обстрелов враг повредил два ключевых энергетических объекта ДТЭК в Одессе, в результате чего без электроснабжения остались около 47 тыс. домохозяйств.

О текущей ситуации с электричеством в Одессе мы поговорили с профессором кафедры общественного управления, доктором наук по государственному управлению и кандидатом технических наук Геннадием Рябцевым.

Действуют ли графики отключения света в Одессе

По его словам, в настоящее время в большинстве районов города действуют графики стабилизационных отключений. В то же время в ряде районов как в самой Одессе, так и в области введены аварийные отключения.

Какова ситуация с электроснабжением в Одессе:

Два района города остаются наиболее проблемными.

Там фиксируются существенные перебои с энергоснабжением из-за повреждения сетей.

В ДТЭК сообщили, что из-за вражеских ударов в Одесском районе, в частности в самой Одессе, возможно введение сетевых ограничений. Речь идет о вынужденных аварийных отключениях, которые применяют для предотвращения масштабных аварий в случае перегрузки электросетей. К сожалению, спрогнозировать такие отключения невозможно. Их вводят при резком росте потребления электроэнергии и отменяют сразу после стабилизации ситуации.

Какова ситуация со светом в Одессе

Эксперт подчеркнул, что, как и Киев, Одесса регулярно подвергается ракетно-дроновым атакам. Почти ежедневно удары наносятся с акватории моря, в частности по гражданской, портовой и энергетической инфраструктуре.

— Несмотря на это, ситуация постепенно стабилизируется, однако отдельные районы по-прежнему требуют повышенного внимания со стороны органов местного самоуправления, — отметил эксперт.

Оператор системы передачи электроэнергии Укрэнерго и ДТЭК в Одесской области уверяют, что делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения в городе и регионе.

Однако, по словам эксперта, ключевым фактором остается время, ведь количество ремонтных бригад ограничено, и они сейчас работают на пределе возможностей.

Геннадий Рябцев отметил, что необходимое оборудование для замены поврежденных элементов есть, однако физически ускорить темпы работ пока невозможно именно из-за количества человеческих ресурсов. Эксперт также отметил, что сейчас стоит задействовать резервные источники энергии.