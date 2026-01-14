Під час останніх обстрілів ворог пошкодив два ключові енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі, унаслідок чого без електропостачання залишилися близько 47 тис. домогосподарств.

Про поточну ситуацію зі світлом в Одесі ми поспілкувалися з професором кафедри суспільного врядування, доктором наук із державного управління та кандидатом технічних наук Геннадієм Рябцевим.



Чи діють графіки відключення світла в Одесі

За його словами, наразі в більшості районів міста діють графіки стабілізаційних відключень. Водночас у низці районів як в самій Одесі, так і в області запроваджені аварійні відключення.

Яка ситуація з електропостачанням в Одесі:

Два райони міста залишаються найбільш проблемними.

Там фіксуються суттєві перебої з енергопостачанням через пошкодження мереж.

У ДТЕК повідомили, що через ворожі удари в Одеському районі, зокрема в самій Одесі, можливе запровадження мережевих обмежень. Ідеться про вимушені аварійні відключення, які застосовують для запобігання масштабним аваріям у разі перевантаження електромереж. На жаль, спрогнозувати такі відключення неможливо. Їх запроваджують при різкому зростанні споживання електроенергії та скасовують одразу після стабілізації ситуації.

Яка ситуація зі світлом в Одесі

Експерт наголосив, що, як і Київ, Одеса регулярно зазнає ракетно-дронових атак. Майже щодня удари здійснюються з акваторії моря, зокрема по цивільній, портовій та енергетичній інфраструктурі.

– Попри це, ситуація поступово стабілізується, однак окремі райони й надалі потребують підвищеної уваги з боку органів місцевого самоврядування, – зауважив експерт.

Оператор системи передачі електроенергії Укренерго та ДТЕК в Одеській області запевняють, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання в місті та регіоні.

Та, за словами експерта, ключовим фактором залишається час, адже кількість ремонтних бригад обмежена, і вони наразі працюють на межі можливостей.

Геннадій Рябцев зазначив, що необхідне обладнання для заміни пошкоджених елементів є, однак фізично прискорити темпи робіт наразі неможливо саме через кількість людських ресурсів. Експерт також зауважив, що наразі варто залучати резервні джерела енергії.