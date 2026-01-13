В ночь на 13 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

О последствиях вражеской атаки на Одессу сообщили в Одесской ОВА, МВА, ГСЧС и областной прокуратуре.

Атака на Одессу 13 января: что известно

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате массированной атаки повреждены объекты энергетики, многоквартирные жилые дома и социальная инфраструктура.

Сейчас смотрят

Ударам подверглась больница, детский сад, лицей, фитнес-центр, луна-парк, а также частный транспорт.

В центральной части города, по данным руководителя городской военной администрации Сергея Лысака, повреждены жилые дома и социальные объекты.

Для помощи жителям развернули оперативные штабы и пункти незламності, на местах работают коммунальные службы.

В ГСЧС сообщили, что из-за попадания возникли пожары в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея и гараже с легковым автомобилем.

Пожарные оперативно ликвидировали все возгорания.

Также повреждены фасады и остекление шести многоквартирных домов, детского сада, два гаража и девять автомобилей.

Во время ночного обстрела враг также повредил два ключевых энергообъекта ДТЭК в Одессе.

В результате ударов без света остались ориентировочно 47 тыс. домохозяйств.

Как отмечают в компании, повреждения серьезные, поэтому аварийно-восстановительные работы продлятся некоторое время.

Психологи ГСЧС оказали помощь 14 людям, среди которых один ребенок.

По уточненным данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки пострадали шесть гражданских лиц в возрасте от 34 до 68 лет.

Двое человек с травмами средней степени тяжести были госпитализированы, еще четверым медицинская помощь была оказана на месте. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители совместно с сотрудниками СБУ и полиции фиксируют последствия очередного удара РФ по гражданской инфраструктуре города.