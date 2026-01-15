Украинский дом в Давосе будет работать во время Всемирного экономического форума, который пройдет с 19 по 22 января. Основной темой обсуждений будет справедливый и устойчивый мир, инвестиции в Украину и инновации в различных сферах — от обороны до государственного сектора.

Украинский дом в Давосе

Во время Всемирного экономического форума с речью выступит президент Украины Владимир Зеленский.

К дискуссиям в Украинском доме также планируют присоединиться:

вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне;

министр экономики Украины Алексей Соболев;

старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тимоти Эш;

основатель и президент Global Empowerment Mission Майкл Каппони;

актриса, основательница и глобальный посол War Child Кэри Маллиган.

Украинский дом в Давосе представит нашу страну как страну, которая даже во время войны остается двигателем инноваций. Речь идет о прорывных решениях в сферах технологий и энергетики, а также о развитии новых экономических партнерств.

— В этот решающий момент Украинский дом в Давосе имеет честь представить миру видение надежды, силы и партнерства… Программа приглашает международное сообщество присоединиться к построению более безопасного, инновационного и процветающего будущего, — заявила Ульяна Хромяк, исполнительный директор Украинского дома в Давосе.

Панельные дискуссии Украинского дома в Давосе

Общее видение справедливого и устойчивого мира в Европе: будут обсуждать основы длительного мира — суверенитета, справедливости, ответственности и достоинства человека.

Будущая энергетическая крепость Европы: ускорение трансформации энергосектора Украины с учетом неосвоенных запасов газа, потенциала распределенной генерации и развитой инфраструктуры.

Партнерство ради благосостояния: начало нового экономического партнерства между США и Украиной и презентация инвестиционных возможностей на сумму $1 трлн для послевоенного восстановления.

Первые на старте: историческое размещение акций Kyivstar на Wall Street как сигнал доверия инвесторов к будущему Украины.

Бизнес на линии фронта: как гражданские навыки меняют оборону и лидерство и как знания с фронта можно использовать в гражданской жизни.

Углубление сотрудничества Украина—ЕС: укрепление стратегических секторов и цепочек поставок благодаря партнерствам.

С полным перечнем мероприятий, спикерами и условиями регистрации можно ознакомиться по ссылке.

