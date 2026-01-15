Український дім в Давосі працюватиме під час Всесвітнього економічного форуму, який проходитиме з 19 по 22 січня. Основною темою обговорень буде справедливий та сталий мир, інвестиції в Україну та інновації у різних сферах — від оборони до державного сектору.

Український дім у Давосі

Під час Всесвітнього економічного форуму із промовою виступить президент України Володимир Зеленський.

До дискусій в Українському домі також планують приєднатися:

віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне;

міністр економіки України Олексій Соболев;

старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш;

засновник і президент Global Empowerment Mission Майкл Каппоні;

акторка, засновниця та глобальна амбасадорка War Child Кері Малліган.

Український дім у Давосі представить нашу країну такою, що навіть під час війни вона залишається двигуном інновацій. Йдеться про проривні рішення у сферах технологій та енергетики, а також про розвиток нових економічних партнерств.

— У цей вирішальний момент Український дім у Давосі має за честь представити світові бачення надії, сили та партнерства… Програма запрошує міжнародну спільноту долучитися до побудови безпечнішого, інноваційного й успішного майбутнього, — заявила Уляна Хром’як, виконавча директорка Українського дому в Давосі.

Панельні дискусії Українського дому у Давосі

Спільне бачення справедливого та сталого миру в Європі: обговорюватимуть основи тривалого миру — суверенітету, справедливості, відповідальності та гідності людини.

Майбутня енергетична фортеця Європи: прискорення трансформації енергосектору України з урахуванням неосвоєних запасів газу, потенціалу розподіленої генерації та розвиненої інфраструктури.

Партнерство заради добробуту: початок нового економічного партнерства між США та Україною та презентація інвестиційних можливостей на суму $1 трлн для повоєнної відбудови.

Перші на старті: історичне розміщення акцій Kyivstar на Wall Street як сигнал довіри інвесторів до майбутнього України.

Бізнес на лінії фронту: як цивільні навички змінюють оборону та лідерство і як знання з фронту можна використовувати у цивільному житті.

Поглиблення співпраці Україна—ЄС: зміцнення стратегічних секторів та ланцюгів постачання завдяки партнерствам.

З повним переліком заходів, спікерів та умовами реєстрації можна ознайомитися за посиланням.

Фото: ukrainehousedavos.com