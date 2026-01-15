Український дім у Давосі: мир, економіка та $1 трлн інвестиційних можливостей
Український дім в Давосі працюватиме під час Всесвітнього економічного форуму, який проходитиме з 19 по 22 січня. Основною темою обговорень буде справедливий та сталий мир, інвестиції в Україну та інновації у різних сферах — від оборони до державного сектору.
Український дім у Давосі
Під час Всесвітнього економічного форуму із промовою виступить президент України Володимир Зеленський.
До дискусій в Українському домі також планують приєднатися:
- віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне;
- міністр економіки України Олексій Соболев;
- старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш;
- засновник і президент Global Empowerment Mission Майкл Каппоні;
- акторка, засновниця та глобальна амбасадорка War Child Кері Малліган.
Український дім у Давосі представить нашу країну такою, що навіть під час війни вона залишається двигуном інновацій. Йдеться про проривні рішення у сферах технологій та енергетики, а також про розвиток нових економічних партнерств.
— У цей вирішальний момент Український дім у Давосі має за честь представити світові бачення надії, сили та партнерства… Програма запрошує міжнародну спільноту долучитися до побудови безпечнішого, інноваційного й успішного майбутнього, — заявила Уляна Хром’як, виконавча директорка Українського дому в Давосі.
Панельні дискусії Українського дому у Давосі
Спільне бачення справедливого та сталого миру в Європі: обговорюватимуть основи тривалого миру — суверенітету, справедливості, відповідальності та гідності людини.
Майбутня енергетична фортеця Європи: прискорення трансформації енергосектору України з урахуванням неосвоєних запасів газу, потенціалу розподіленої генерації та розвиненої інфраструктури.
Партнерство заради добробуту: початок нового економічного партнерства між США та Україною та презентація інвестиційних можливостей на суму $1 трлн для повоєнної відбудови.
Перші на старті: історичне розміщення акцій Kyivstar на Wall Street як сигнал довіри інвесторів до майбутнього України.
Бізнес на лінії фронту: як цивільні навички змінюють оборону та лідерство і як знання з фронту можна використовувати у цивільному житті.
Поглиблення співпраці Україна—ЄС: зміцнення стратегічних секторів та ланцюгів постачання завдяки партнерствам.
З повним переліком заходів, спікерів та умовами реєстрації можна ознайомитися за посиланням.
