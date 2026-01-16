Студенты, обучающиеся в колледжах, училищах и высших учебных заведениях, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Это означает, что во время получения образования они временно освобождаются от обязанности проходить военную службу, однако для получения такой отсрочки необходимо соблюдать определенные условия и правила, предусмотренные законодательством.

О том, кому из студентов не предоставляется отсрочка от мобилизации и кто может ее потерять, мы поговорили с юристом GRACERS Анной Золотовой.

Какие категории студентов не имеют права на отсрочку

В соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического),

специального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования и получающие уровень образования, который является более высоким, чем ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной ч. 1. ст. 10 Закона Украины Об образовании,

Об образовании, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Речь идет о продолжении образования на следующем уровне после завершения предыдущего в соответствии с установленной образовательной иерархией. Простыми словами: после школы – поступление в колледж или университет, после бакалавриата – обучение в магистратуре, а после магистратуры – поступление в аспирантуру.

— То есть те, кто получает образование не последовательно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации, — отметила эксперт.

Как оформить отсрочку студентам

Отсрочка студентам не предоставляется автоматически, то есть ее нужно оформить. Для получения отсрочки необходимо предоставить в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку об обучающемся, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Для лиц, зачисленных на обучение в интернатуру:

справку учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуру;

справку учреждения здравоохранения о приеме на должность врача (фармацевта/провизора)-интерна определенной специальности или справку учреждения здравоохранения о прохождении практической части подготовки в интернатуре в качестве врача (фармацевта/провизора)-интерна за средства физических (юридических) лиц.

Соискатели образования, обучающиеся по государственному заказу в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период подают в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку о соискателе образования по данным ЕДЕБО, выданную учебным заведением со специфическими условиями обучения.

Информация о соискателях образования автоматически проверяется через ЕДЕБО.

— Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период указанным лицам предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев. Не имеет значения, какова форма финансирования — бюджетное место или контрактное, — подчеркнула юрист.

Кому из студентов не предоставляется отсрочка

— Отсрочка не предоставляется мужчинам в возрасте от 25 лет, которые во второй раз получают образование на том же или более низком уровне и на заочной, дистанционной, сетевой или индивидуальной форме обучения, — предупредила эксперт.

Кого могут лишить отсрочки из студентов:

Тех, кто получает образование не последовательно;

Студентов, которые обучаются не на очной или дуальной форме обучения;

Тех, кто получает уже полученный образовательный уровень повторно.

В большинстве высших учебных заведений студенты, завершающие бакалавриат, получают диплом в конце июня или в начале июля, тогда как приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу только в начале сентября.

То есть фактически с начала июля до начала сентября военнообязанный студент не пользуется правом на отсрочку. В этот период лицо может быть мобилизовано, если его возраст старше 25 лет.

Заберут ли отсрочку у студентов: какие изменения готовит правительство

В Верховной Раде решили вернуть на повторное второе чтение законопроект №13574 о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам, проходившим военную службу по контракту в возрасте 18-24 лет.

В документе содержались нормы, вызвавшие дискуссии среди депутатов. В частности, речь шла о поправке, которая предусматривала отмену права на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, поступающих в учреждения высшего, предвысшего или профессионального образования.

Эту инициативу поддержали только 137 народных избранников из необходимых 226, поэтому она не была принята.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, который представлял поправку в сессионном зале, объяснял ее необходимость тем, что отдельные граждане якобы используют обучение как способ избежать мобилизации.

По его словам, конституционное право на образование не ограничивается, а речь идет исключительно об отмене отсрочки для тех, кто, по мнению комитета, злоупотребляет этой возможностью. Вениславский также привел статистику. Ведь до начала полномасштабной войны в Украине насчитывалось около 30 тысяч студентов в возрасте 25 лет и старше, тогда как сейчас их количество выросло до примерно 250 тысяч.

Народный депутат считает, что такая динамика свидетельствует не о реализации права на образование, а об использовании его как основания для уклонения от выполнения конституционной обязанности по защите государства.

Более того, в законопроекте предусмотрено, что военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили годовой контракт на прохождение военной службы, после увольнения не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев. Призыв в этот период возможен только с их добровольного согласия.

