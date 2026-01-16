Студенти, які перебувають на навчанні у коледжах, училищах та вищих навчальних закладах, мають право на відстрочку від мобілізації.

Це означає, що під час здобуття освіти вони тимчасово звільняються від обов’язку проходити військову службу, однак для отримання такої відстрочки потрібно дотриматися певних умов і правил, передбачених законодавством.

Про те, кому зі студентів не надається відстрочка від мобілізації та хто може її втратити, ми поспілкувалися з юристкою GRACERS Ганною Золотовою.

Які категорії студентів не мають право на відстрочку

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 1. ст. 10 Закону України Про освіту,

Про освіту, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Йдеться про продовження освіти на наступному рівні після завершення попереднього відповідно до встановленої освітньої ієрархії. Простими словами: після школи – вступ до коледжу чи університету, після бакалаврату – навчання в магістратурі, а після магістратури – вступ до аспірантури.

– Тобто ті, хто здобуває освіту не послідовно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації, – зазначила експертка.

Як оформити відстрочку студентам

Відстрочка студентам не надається автоматично, тобто її потрібно оформити. Для отримання відстрочки необхідно надати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Для осіб, зарахованих на навчання до інтернатури:

довідку закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури;

довідку закладу охорони здоров’я про прийняття на посаду лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна певної спеціальності або довідка закладу охорони здоров’я про проходження практичної частини підготовки в інтернатурі як лікар (фармацевт/провізор)-інтерн за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період подають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти за даними ЄДЕБО, видану закладом освіти із специфічними умовами навчання.

Інформація про здобувачів освіти автоматично перевіряється через ЄДЕБО.

– Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період зазначеним особам надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців. Немає значення, якою є форма фінансування – бюджетне місце чи контрактне, – наголосила юристка.

Кому зі студентів не надається відстрочка

– Відстрочка не надається чоловікам віком від 25 років, які вдруге здобувають освіту на тому ж або нижчому рівні та на заочній, дистанційній, мережевій чи індивідуальній формі навчання, – попередила експертка.

Кого можуть позбавити відстрочки зі студентів:

хто здобуває освіту непослідовно;

студентів, які навчаються не на очній або дуальній формі навчання;

хто отримує вже здобутий освітній рівень повторно.

У більшості вищих навчальних закладів студенти, що завершують бакалаврат, отримують диплом наприкінці червня або на початку липня, а наказ про зарахування до магістратури набирає чинності лише на початку вересня.

Тобто фактично з початку липня до початку вересня військовозобов’язаний студент не користується правом на відстрочку. В цей період особу можуть мобілізувати, якщо вік старше 25 років.

Чи заберуть відстрочку у студентів: які зміни готує уряд

У Верховній Раді вирішили повернути на повторне друге читання законопроєкт №13574 щодо надання відстрочки від мобілізації громадянам, які проходили військову службу за контрактом у віці 18-24 років.

У документі містилися норми, які викликали дискусії серед депутатів. Зокрема, йшлося про поправку, яка передбачала скасування права на відстрочку від мобілізації для чоловіків віком від 25 років, які вступають до закладів вищої, передвищої або фахової освіти.

Цю ініціативу підтримали лише 137 народних обранців із необхідних 226, тож вона не була ухвалена.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, який представляв поправку в сесійній залі, пояснював її необхідність тим, що окремі громадяни нібито використовують навчання як спосіб уникнути мобілізації.

За його словами, конституційне право на освіту не обмежується, а мова йде виключно про скасування відстрочки для тих, хто, на думку комітету, зловживає цією можливістю. Веніславський також навів статистику. Адже до початку повномасштабної війни в Україні налічувалося близько 30 тисяч студентів віком 25 років і старше, тоді як нині їхня кількість зросла до приблизно 250 тисяч.

Народний депутат вважає, що така динаміка свідчить не про реалізацію права на освіту, а про використання його як підстави для уникнення виконання конституційного обов’язку щодо захисту держави.

Ба більше, у законопроєкті передбачено, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали річний контракт на проходження військової служби, після звільнення не підлягають мобілізації протягом 12 місяців. Призов у цей період можливий лише за їхньою добровільною згодою.

