В Верховной Раде решили отправить на повторное второе чтение проект закона о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации лицам, отслужившим по контракту 18-24 года.

Так, за принятие законопроекта №13574 в целом проголосовали всего 202 депутата.

Отмечается, что за то, чтобы документ направили на повторное второе чтение, проголосовало 230 народных избранников, поэтому это решение было принято.

Отметим, что в этом законопроекте содержатся положения, которые вызвали возражения у части депутатов.

Речь идет о поправке, которая имеет целью лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин в возрасте 25+, поступающих в учреждения высшего, предвысшего и профессионального образования.

Однако за это проголосовали только 137 народных депутатов из 226 необходимых.

Так, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, который представлял эту поправку в парламенте, аргументировал ее необходимость тем, что некоторые люди якобы злоупотребляют возможностью получить отсрочку для студентов.

– Позиция Комитета по этой поправке очень проста. Во-первых, конституционное право на образование этой поправкой никто не отменяет. Мы лишь отменяем право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации тем гражданам, которые злоупотребляют этим правом, – высказал мнение Вениславский.

Он напомнил, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину студентов в возрасте от 25 и выше лет было 30 тысяч на всю страну, на сегодня же таких студентов – 250 тысяч.

– Это не реализация права на образование, это злоупотребление предусмотренным правом на образование для того, чтобы получить отсрочку от призыва на военную службу и для того, чтобы не выполнять свой конституционный долг защищать Родину, – считает нардеп.

Отметим, что также в тексте законопроекта сказано, что военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы.

Призывать таких лиц в указанный период могут только с их согласия.

Напомним, Верховная Рада до этого поддержала в первом чтении проект закона о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации лицам, отслужившим по контракту 18-24 года.

Источник : Верховная Рада