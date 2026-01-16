Агенты движения Атеш в Самаре провели разведку штаба 2 общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, который является ключевым командным центром управления наступлением российских войск на Покровск.

Об этом сообщило военное партизанское движение.

Атеш о штабе, который руководит наступлением на Покровск

По данным Атеш, именно через этот штаб осуществляется оперативное управление подразделениями, ведущими наступательные действия на одном из самых горячих направлений фронта — Покровском.

В частности, из штаба координируются действия:

21 и 30 отдельных гвардейских мотострелковых бригад;

385 гвардейской артиллерийской бригады.

Партизаны отмечают, что эти подразделения известны массовыми штурмами с большими потерями личного состава и пренебрежением к жизни гражданского населения.

Во время разведки агенты зафиксировали территорию штаба, идентифицировали автомобили руководства, изучили систему охраны и графики патрулирования, а также лично зафиксировали присутствие начальника штаба и ряда высокопоставленных офицеров.

Все собранные фото-, видеоматериалы и разведывательная информация уже переданы Силам обороны Украины.

Ранее движение Атеш сообщало об усилении маскировки и мер безопасности на логистических узлах в Новороссийске после ударов Сил обороны Украины по объектам Черноморского флота РФ.

По данным партизан, российское командование затягивает ключевые объекты маскировочными сетками, усиливает видеонаблюдение и охрану, однако в то же время фиксируется аномальная активность военной техники и транспортный коллапс.

Фото: Атеш