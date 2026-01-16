Агенти руху Атеш у Самарі провели розвідку штабу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу РФ, який є ключовим командним центром управління наступом російських військ на Покровськ.

Про це повідомив партизанський рух.

Атеш про штаб, що керує наступом на Покровськ

За даними Атеш, саме через цей штаб здійснюється оперативне управління підрозділами, які ведуть наступальні дії на одному з найгарячіших напрямків фронту — Покровському.

Зараз дивляться

Зокрема, зі штабу координуються дії:

21 та 30 окремими гвардійськими мотострілецькими бригадами;

385 гвардійської артилерійської бригади.

Партизани зазначають, що ці підрозділи відомі масовими штурмами з великими втратами особового складу та зневагою до життя цивільного населення.

Під час розвідки агенти зафіксували територію штабу, ідентифікували автомобілі керівництва, вивчили систему охорони та графіки патрулювання, а також особисто зафіксували присутність начальника штабу й низки високопоставлених офіцерів.

Усі зібрані фото-, відеоматеріали та розвідувальна інформація вже передані Силам оборони України.

Раніше рух Атеш повідомляв про посилення маскування та безпекових заходів на логістичних вузлах у Новоросійську після ударів Сил оборони України по об’єктах Чорноморського флоту РФ.

За даними партизанів, російське командування затягує ключові об’єкти маскувальними сітками, посилює відеоспостереження та охорону, однак водночас фіксується аномальна активність військової техніки та транспортний колапс.

Фото: Атеш