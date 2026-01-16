Правительство приняло разрешение регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Гибкий комендантский час в Украине: как изменились правила

Алексей Кулеба уточнил, что решение о том, как именно гибкий комендантский час будет работать для города Киева, ожидают в ближайшее время.

По его словам, решение в регионах смогут принимать следующим образом:

Доступ к Пунктам Несокрушимости – 24/7, без необходимости в пропусках. Частный транспорт может передвигаться свободно, если вы направляетесь к Пункту Несокрушимости. Общественный транспорт будет курсировать исходя из ситуации с безопасностью. В качестве Пунктов Несокрушимости могут работать аптеки, магазины, АЗС, ТРЦ и заведения сферы услуг (если они имеют автономное питание, отопление, стабильную связь, удлинители и предоставляют бесплатный горячий чай). Бизнесу, который выполняет функцию Пункта Несокрушимости, разрешат работать круглосуточно.

В то же время все конкретные решения будут приниматься исключительно через Совет обороны Киева и при участии сил безопасности.

Напомним, после массированной атаки на Киев большинство домов уже восстановили теплоснабжение, однако энергетическая ситуация в городе остается критически сложной. Около сотни домов все еще остаются без отопления.

