Дома с электроотоплением в ближайшее время официально отнесут к объектам критической инфраструктуры и их не будут отключать.

Дома с электроотоплением не будут отключать

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, дома с электроотоплением в ближайшее время официально отнесут к объектам критической инфраструктуры.

— Относительно отнесения домов с электроотоплением к критической инфраструктуре – решение правительством и соответствующим штабом приняты, они оформлены протокольно и сейчас будут внесены в соответствующие перечни, – заявил Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он пояснил, что после этого такие дома не будут подлежать плановым графикам отключений электроэнергии.

Сейчас смотрят

— Буквально в ближайшее время эти дома уже будут относиться к критической инфраструктуре и, соответственно, не будут отключаться, — сказал премьер-министр.

В то же время Шмыгаль отметил, что исключением останутся аварийные отключения, когда система вынуждена обесточивать даже объекты критической инфраструктуры из-за угрозы ее стабильности.

Премьер сказал, что такое решение принято с учетом сложной ситуации в энергетике и должно защитить людей, которые зависят от электроотопления, в период пиковых нагрузок и массированных обстрелов энергосистемы.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что 15 января потребление электроэнергии украинцами было на уровне 18 ГВт, а возможности обеспечения — на уровне 11 ГВт. По его словам, восстановление объектов разрушенной россиянами инфраструктуры еще продолжается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.