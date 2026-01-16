Після масованої атаки на Київ більшість будинків уже відновили теплопостачання, однак енергетична ситуація в місті залишається критично складною.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Скільки будинків у Києві без опалення

Віталій Кличко уточнив, що станом на середину 16 січня близько 100 багатоповерхових будинків Києва все ще залишаються без опалення – із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня.

– Комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру. Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною, – наголосив мер.

Він додав, що Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла, попри те, що усі залучені міські служби роблять все, що можуть, щоб повернути киянам необхідні послуги.

– Я дякую комунальникам та енергетикам за їх самовіддану працю. А киянам – за витримку і стійкість! Розумію, наскільки це складно. Але тільки так, всі разом, ми вистоїмо! – підсумував Кличко.

Київ обмежує зовнішнє освітлення: що відомо

За даними КМДА, з 16 січня в Києві обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення. Це рішення Рада оборони міста Києва ухвалила з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через ворожі атаки.

Це включатиме:

відмову від архітектурно-декоративного освітлення;

зниження інтенсивності вуличного освітлення до 20% від потужності;

там, де світло не можна буде зробити тьмянішим технічно, залишатимуть включеними 50% ліхтарів;

обмеження архітектурно-декоративної підсвітки будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

Мешканців попросили ощадливо споживати електроенергію, щоб уникати перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що споживання електроенергії українцями 15 січня було на рівні 18 ГВт, а можливості забезпечення були на рівні 11 ГВт, адже відновлення об’єктів зруйнованої росіянами інфраструктури ще триває.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, для покриття споживання громад та регіонів Україна в 2026 році потребує 2,2-2,7 ГВт генерації.

