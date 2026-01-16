Уряд ухвалив дозвіл регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба.

Гнучка комендантська година в Україні: як змінились правила

Олексій Кулеба уточнив, що рішення щодо того, як саме гнучка комендантська година працюватиме для міста Києва, очікують найближчим часом.

За його словами, рішення в регіонах зможуть приймати наступним чином:

Доступ до Пунктів Незламності – 24/7, без потреби в перепустках. Приватний транспорт може пересуватися вільно, якщо ви прямуєте до Пункту Незламності. Громадський транспорт курсуватиме виходячи з безпекової ситуації. Як Пункти Незламності можуть працювати аптеки, магазини, АЗС, ТРЦ і заклади сфери послуг (якщо вони мають автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок, подовжувачі та надають безкоштовний гарячий чай). Бізнесу, який виконує функцію Пункту Незламності, дозволять працювати цілодобово.

Водночас усі конкретні рішення будуть ухвалювати виключно через Раду оборони Києва та за участі сил безпеки.

Нагадаємо, після масованої атаки на Київ більшість будинків уже відновили теплопостачання, однак енергетична ситуація в місті залишається критично складною. Близько сотні будинків все ще залишаються без опалення.

