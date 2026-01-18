На конец прошедших суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемые бомбы. Также враг использовал для поражения 3585 дронов-камикадзе и осуществил 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 18 января 2026 года

Потери РФ в войне на 18 января

личного состава – около 1 226 420 (+830) человек,

танков – 11 571 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23 919 (+5) ед.,

артиллерийских систем – 36 294 (+33) ед.,

РСЗО MLRS – 1 616 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 278 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845) ед.,

крылатых ракет – 4 163 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 74 706 (+105) ед.,

специальной техники – 4 044 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

