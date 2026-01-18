Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 18 января 2026 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемые бомбы. Также враг использовал для поражения 3585 дронов-камикадзе и осуществил 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 18 января 2026 года
Потери РФ в войне на 18 января
- личного состава – около 1 226 420 (+830) человек,
- танков – 11 571 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 919 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 36 294 (+33) ед.,
- РСЗО MLRS – 1 616 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 278 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845) ед.,
- крылатых ракет – 4 163 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 74 706 (+105) ед.,
- специальной техники – 4 044 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Сейчас смотрят
Источник: ISW
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.