На конец прошедших суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемые бомбы. Также враг использовал для поражения 3585 дронов-камикадзе и осуществил 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 18 января 2026 года

Потери РФ в войне на 18 января

  • личного состава – около 1 226 420 (+830) человек,
  • танков – 11 571 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 919 (+5) ед.,
  • артиллерийских систем – 36 294 (+33) ед.,
  • РСЗО MLRS – 1 616 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 278 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845) ед.,
  • крылатых ракет – 4 163 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 74 706 (+105) ед.,
  • специальной техники – 4 044 ед.
Россия планирует новую атаку на подстанции АЭС Украины — украинская разведка
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ISW

