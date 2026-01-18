Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 18 січня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Також ворог використав для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснив 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 18 січня 2026
Втрати РФ у війні на 18 січня
- особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб,
- танків – 11 571 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од,
- артилерійських систем – 36 294 (+33) од,
- РСЗВ – 1 616 (+1) од,
- засобів ППО – 1 278 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од,
- крилатих ракет – 4 163 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 74 706 (+105) од,
- спеціальної техніки – 4 044 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Джерело: ISW
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.