На кінець минулої доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Також ворог використав для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснив 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 18 січня 2026

Втрати РФ у війні на 18 січня

особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб,

танків – 11 571 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од,

артилерійських систем – 36 294 (+33) од,

РСЗВ – 1 616 (+1) од,

засобів ППО – 1 278 од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од,

крилатих ракет – 4 163 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 74 706 (+105) од,

спеціальної техніки – 4 044 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

