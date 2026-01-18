На кінець минулої доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Також ворог використав для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснив 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 18 січня 2026

Втрати РФ у війні на 18 січня

  • особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб,
  • танків – 11 571 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од,
  • артилерійських систем – 36 294 (+33) од,
  • РСЗВ – 1 616 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 278 од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од,
  • крилатих ракет – 4 163 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 74 706 (+105) од,
  • спеціальної техніки – 4 044 од.
Читайте також
Росія планує нову атаку на підстанції АЕС України – українська розвідка
Росія планує новий удар по підстанціях АЕС України – українська розвідка

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Джерело: ISW

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаКарта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.