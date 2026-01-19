За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

Российские захватчики нанесли 78 авиационных ударов, сбросив 199 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 5355 дронов-камикадзе и осуществили 2985 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 19 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

