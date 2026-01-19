Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб України.

Російські загарбники завдали 78 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім цього, залучили для ураження 5355 дронів-камікадзе та здійснили 2985 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 19 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.