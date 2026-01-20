За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 135 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

Российские войска нанесли два ракетных и 70 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 70 управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Кроме этого, привлекли к ударам 4786 дронов-камикадзе и осуществили 3088 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.