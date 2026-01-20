Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб України.

Російські війська завдали двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинули 70 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім цього, залучили до ударів 4786 дронів-камікадзе та здійснили 3088 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.