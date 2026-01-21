В Україні викрито схеми розкрадання коштів для виплат за так званим зеленим тарифом.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Викриття схеми розкрадання на “зелених” тарифах

За інформацією НАБУ, на схемі заробляли комерційні енергогенерувальні підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, йдеться про дев’ятьох підозрюваних. Серед них:

ексзаступник керівника Офісу президента та колишній член наглядової ради НАК Нафтогаз України;

його брат – власник мережі українських та іноземних компаній;

довірена особа ексвисокопосадовця;

керівники та працівники підконтрольних підприємств;

колишній комерційний директор АТ Запоріжжяобленерго.

Джерела журналістів у правоохоронних органах підтвердили, що серед підозрюваних – колишній заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Загальна сума збитків для держави за цією схемою становить близько 141,3 млн грн, розповіли у Національному антикорупційному бюро України.

Схема розкрадання на “зелених” тарифах: що відомо

За даними НАБУ, протягом 2019–2020 років колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП Гарантований покупець про продаж електроенергії за “зеленим” тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України. Вони зазнали пошкоджень, а персонал довелося евакуювати.

Проте підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за “зеленим” тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Вони звітували, надаючи неправдиву інформацію, про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Надалі отримані гроші виводили через пов’язані компанії.

У НАБУ уточнили, що справу кваліфікують за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) чинного Кримінального кодексу України.

