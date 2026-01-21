Высший антикоррупционный суд с третьей попытки рассмотрел ходатайство прокуроров об аресте имущества главы парламентской фракции Батькивщина Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе народных депутатов в отношении голосований в Верховной Раде.

Об этом стало известно из трансляции заседания в зале суда.

Что известно о ходатайстве об аресте имущества Тимошенко

ВАКС частично удовлетворил ходатайство не арестовывать средства на счете Юлии Тимошенко.

Но ВАКС арестовал имущество мужа (Александра Тимошенко), в частности гаражи и автомобили.

Также наложен арест на имущество народного депутата, которое правоохранители изъяли во время обыска.

Как стало известно, судьи рассматривали два ходатайства, в частности об аресте имущества Юлии Тимошенко, а также вещей народной депутатки Украины, которые правоохранители изъяли во время обысков.

В начале заседания в зале ВАКС адвокат Александр Готин приобщил декларации о доходах Тимошенко с 2015 года.

По его словам, следственный судья не мог объединить эти два ходатайства в одно уголовное производство. Он объяснил, что есть по меньшей мере три основания, которые свидетельствуют о том, что так нельзя делать.

В то же время прокурор заявил, что разделение ходатайств может свидетельствовать о якобы затягивании дела в отношении Тимошенко.

Когда судья удалился в совещательную комнату, Тимошенко заявила в комментарии журналистам, что будут подавать иск против НАБУ и САП.

– Мы готовим заявление о преступлении детективов НАБУ и прокуроров САП по статье 372 часть 2 Уголовного кодекса – привлечение к ответственности заведомо невиновного человека с фальсификацией доказательств, – заявила Тимошенко.

Уже после оглашения решения нардеп отметила, что будет бороться за то, чтобы остановить “незаконное политическое расследование” против нее.

В то же время адвокат Александр Готин подчеркнул, что сторона защиты с решением не согласна, поэтому его планируют обжаловать.

В понедельник, 19 января, Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства об аресте имущества Юлии Тимошенко на 20 января.

