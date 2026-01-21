Польские фермеры анонсировали забастовку у границы с Украиной 23 января
- 23 января польские фермеры планируют акцию протеста вблизи границы с Украиной.
- Ожидается временная блокировка автодороги в пункт пропуска Долгобычев – Угринов.
- В Гостаможслужбе советуют заранее выбирать альтернативные пункты пересечения границы.
23 января польские фермеры планируют провести акцию протеста вблизи пункта пропуска Долгобычев – Угринов, что может повлиять на движение транспорта через границу.
Об этом Государственная таможенная служба Украины проинформировала польская сторона.
23 января польские фермеры перекроют пункт Долгобычев – Угринов
По имеющейся информации, в течение дня сельхозпроизводители намерены протестовать у приграничной инфраструктуры.
Непосредственная блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска с польской стороны, ожидается с 11:00 до 15:30 по местному времени.
В Гостаможслужбе призвали граждан и перевозчиков учитывать возможные усложнения движения.
– Просьба учитывать эти обстоятельства и для пересечения границы выбирать альтернативные пункты пропуска, – отметили в ведомстве.
Как сообщают польские медиа, инициатива протеста принадлежит местным фермерам.
– У нас много причин для протеста. Первая из них – импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Мы также хотим выразить свой протест против соглашения с МЕРКОСУР, – сказал один из организаторов акции.
Кроме того, фермеры предъявляют и локальные требования.
– Грузовики, проезжающие через переход, разбивают нам дорогу, – отметил организатор протеста.
Напомним, что польские аграрии уже прибегали к блокированию границы с Украиной.
В частности, 23 ноября они начали акцию протеста в Медице, выражая обеспокоенность по поводу возможного заключения Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
Тогда же звучали заявления о якобы избыточном импорте украинской продукции. Масштабная блокада, продолжавшаяся в холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года со снятием последних ограничений на КПП Гребенне — Рава-Русская.